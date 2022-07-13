Площадки для выгула собак появятся в парке Островского в Ступине

Работы по благоустройству парка им. Н. Островского в Ступине выполнили на четверть. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин проверил ход работ по реализации второго этапа благоустройства парка.

13 июля министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом городской округ Ступино.

«Благодаря реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ в этом году в Ступино преобразится парк имени Николая Островского. На сегодняшний день выполнено 25% работ, запланированных на этот год. После благоустройства любимое место отдыха горожан примет современный вид с учётом исторических архитектурных форм», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас в парке проводят земляные работы на центральной аллее и на круговом велосипедном маршруте. На центральной аллее почти закончили укладку подстилающих слоев из песка, щебня и армированного бетона.

Источник фото: телеканал «360»

Строители приступили к устройству покрытия из бетонной плитки и установке бортового камня. Кроме того, начались работы по монтажу сцены и устройству фонтана.

Источник фото: телеканал «360»

После благоустройства гости парка смогут увидеть на главной аллее сухой фонтан, сцену с амфитеатром, на которой будут проходить массовые мероприятия. Сцену украсят цветники и малые архитектурные формы.

По периметру парка пройдет велосипедная дорожка. А для собак в парке предусмотрели две специальные площадки.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».