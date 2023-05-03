Подмосковье 03 мая 2023, 15:43 Площадки для утилизации веток и листвы открыли в Солнечногорске

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Площадки для утилизации отходов с приусадебных участков открыли в территориальных управлениях Солнечногорска. Там можно выбросить прошлогоднюю листву, а спиленные деревья и ветки — переработать в щепу и забрать с собой.

Такая акция при содействии Министерства ЖКХ Московской области и регионального оператора «Экопромсервис» уже прошла в Трусове, Андреевке и Алабушеве. Она продлится до 14 мая.

«Данная акция проводится с целью повышения культуры обращения с отходами в округе. По правилам для вывоза листвы и спила жителям необходимо заказывать отдельный контейнер, и многие пренебрегают этим, просто сваливая отходы рядом с контейнерами. Это приводит к захламлению площадок и к срыву плановой работы регионального оператора», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

График и площадки акции опубликованы по ссылке. Дробильная установка будет работать с 13:00 до 18:00.

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