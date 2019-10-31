Для паркура и чтения книг. Площадки для спорта и зоны отдыха открыли в парке Шатуры

Городской парк Шатуры за это лето полностью преобразился. Там появилась площадка для занятий паркуром, большой памп-трек (площадка для тренировок велосипедистов, роллеров и скейтбордистов), а для любителей тихих прогулок оборудовали еще одну пешеходную зону. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь, чтобы испытать себя и выбрать самый сложный маршрут, молодому жителю Шатуры Олегу Любченко не нужно ехать в горы — множество препятствий юный спортсмен находит в самом центре города — в парке. В этом году здесь установили площадку для занятий паркуром. Ее элементы имитируют город, и Олег с друзьями с удовольствием прыгает через них. Площадка стала настоящей достопримечательностью, и теперь здесь ежедневно тренируются десятки спортсменов самого разного возраста.

«Паркур — это очень весело. Но это очень сложно, если не умеешь прыгать на большие расстояния. Я умею прыгать», — рассказывает Олег Любченко.

Появилось в парке место и для любителей тихих прогулок — вокруг пруда, который имеет форму сердца, оборудовали новую пешеходную зону. А рядом появилась ротонда для новобрачных. На следующей неделе рабочие установят опоры освещения и лавочки.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Но уже сейчас благоустроенная территория стала местом притяжения жителей. Любят здесь прогуляться и мамы с колясками, и влюбленные парочки. Полина Дорофеева и Егор Пчелкин вместе уже полгода. Как и большинство представителей молодежи, телефоны из рук не выпускают и постоянно фотографируются. Лучшие селфи этой осени сделаны в парке.

«Парк очень преобразился! Стало действительно намного лучше, красивее. И вообще здесь стало намного приятнее гулять. Просто огромная работа сделана», — говорят Полина и Егор.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Работы еще продолжаются. В парке начинается монтаж скейт-площадки. Здесь смогут тренироваться велосипедисты, роллеры, скейтбордисты и райдеры на самокатах. Торжественное открытие нового спортивного объекта состоится 4 ноября. Юных экстремалов, которым нет еще 14 лет, администрация парка обеспечит шлемами.

Еще рабочим осталось установить три теннисных и шесть шахматных столов с уличными табуретами из архитектурного бетона.

Особенностью пруда станет зона отдыха. Вдоль водоема разместят дощатые настилы с декоративной подсветкой.

Директор парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Сергей Паиль уточнил, что деревянные настилы появятся на середине пруда, и там люди смогут просто посидеть, отдохнуть, позаниматься йогой в летнее время, почитать газеты или книги. Кстати, книги можно взять в новом буккроссинге.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

На благоустройство парка были выделены средства из областного и местного бюджетов. Стоимость работ составила более 20 миллионов рублей.