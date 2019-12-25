Для спорта и развлечений. Первая в Подмосковье площадка с воздушной подушкой появится в Клину

Первая в Московской области площадка с воздушной подушкой появится в парке Сестрорецкий в Клину. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новая технология воздушных подушек, которые обеспечивают мягкое и безопасное приземление для детей и взрослых, развивается во всем мире. Области применения таких подушек самые разные: на них отрабатывают прыжки профессиональные спортсмены в таких дисциплинах как гимнастика, сноуборд, BMX, лыжный фристайл, прыжки в воду. Дети и взрослые используют их в качестве развлечения.

В Сестрорецком парке будет установлена подушка размером 6×5 метров, в которую дети и взрослые будут совершать прыжки с уровней два, три и четыре метра.

Подушка представляет собой огромную двухслойную камеру: верхняя — мягкая, нижняя — упругая, как надувной батут. Первый слой смягчает падение, второй — слегка пружинит, предотвращая удар о землю.

Из верхней камеры через специальные клапаны выходит воздух, и человек мягко приземляется, оказываясь на нижней камере. При этом подушка создает вокруг высокие борта, обеспечивая безопасность.

«Такие подушки позволяют фристайлерам и спортсменам отрабатывать новые трюки, без каких бы то ни было травм и увечий, помогают новичкам побороть страх высоты и свободного падения, также применяются в качестве развлечения и получения экстремальных ощущений», — отметил Михаил Хайкин.

Помимо воздушной подушки, здесь еще разместится детский сноуборд-парк. «Детский сноуборд-парк — это первое знакомство малышей от трех до шести лет с миром досок. Он приучает ребенка к спорту, развивает координацию, отвлекает от компьютера. Малышам становится интересно проводить время на свежем воздухе», — сказал министр.