Площадка с беседками и качелями появится в обновленном сквере ветеранов в Балашихе

Сквер на Звездной улице в Балашихе активно обновляется. В настоящее время здесь выполнено 32% от общего объема запланированных работ.

«В сквере ветеранов будут созданы все условия для комфортного отдыха как старшего, так и младшего поколений», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На данный момент здесь проведены все подготовительные работы: деревья кронированы, территория расчищена от поросли, старое асфальтовое покрытие демонтировано. Проложен кабель для освещения и видеонаблюдения, на детской площадке установлены новые игровые элементы. Сейчас рабочие готовят поверхности под тротуарную плитку и асфальт.

В рамках благоустройства в сквере будет организована комфортная сеть пешеходных дорожек. На территории будет оборудована площадка для отдыха с беседками и качелями. Зоны со скамейками разместятся на основной аллее, а также при входах в парк. Для любителей активного образа жизни оборудуют воркаут, проложат велодорожку, а для детей установят большую площадку. После строительных работ начнется озеленение территории. Здесь появятся современные фонари и камеры видеонаблюдения.