Площадка для крупногабаритного мусора «Мегабак» появилась в Чехове

В Подмосковье открыли 17-ю площадку для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Ее установили в городском округе Чехов. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Новую площадку «Мегабак» открыли в Чехове, по адресу: микрорайон Венюково, улица 8 Марта. Ее обустроили по техническим рекомендациям Министерства ЖКХ: твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение с двумя откатными воротами с запирающим устройством.

На площадке есть баки для крупногабаритных отходов, текстиля, стекла, пластика, шин и электроники.

Помогать жителям разобраться с контейнерами будут волонтеры. Они расскажут, как сортировать мусор, куда он отправится и что из него получится.

Собранное сырье напрямую будут забирать компании-переработчики для вторичной обработки отходов.

Привезти мусор можно будет каждый день — с 9:00 до 18:00, — кроме понедельника.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и, учитывая запросы жителей, мы продолжаем развивать проект „Мегабак“ и открывать новые площадки в городских округах. На сегодняшний день уже 13 городских округов области участвуют в данном проекте», — рассказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства региона.

Он отметил, что жители привозят на площадки все больше отходов.

«Уже на сегодня с 1 августа было собрано более 1100 кубометров вторничного сырья. Отмечая такую активную заинтересованность жителей в этом процессе, можно с уверенностью сказать, что проект в Московской области будет развиваться и дальше», — заключил министр.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки.