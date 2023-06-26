Подмосковье 26 июня 2023, 22:38 Площадка для воркаута и лыжероллерная трасса появятся в Дубровицком лесопарке в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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В Дубровицком лесу в Подольске продолжаются работы по благоустройству. Они начались в ноябре прошлого года в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Согласно пожеланиям местных жителей, оборудуем здесь маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок. Надеемся, что лесопарк станет любимым местом отдыха не только для подольчан, но и для гостей Подмосковья», — рассказал министр Михаил Хайкин.

Через лесопарк проходит дорога к деревне Луковня. Общественное пространство находится между реками Пахрой и Десной.

Благоустройство территории планируется в два этапа. Сначала специалисты обустроят лыжероллерную трассу, площадку для воркаута, входную зону с охраной, павильоны с кафе, прокатом. В лесопарке появятся здания администрации, фонари и малые архитертурные зоны.

Сейчас на объекте проходят монтажные работы и подготовка к открытию павильонов кафе и проката. Лесопарк готов на 53%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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