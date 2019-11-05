Спорт для всех. Площадка для хоккея и футбола открылась в одинцовском поселке Новый городок

В поселке Новый городок Одинцовского городского округа открылась многофункциональная площадка, возведенная по программе губернатора «Спорт Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая площадка стала первым объектом спортивного кластера бывшего военного городка, переданного на баланс городского округа два года назад. Летом на ней можно будет играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а зимой — в хоккей.

Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, на открывшейся в Новом городке многофункциональной площадке уложено безопасное покрытие, установлены трибуны для болельщиков, имеется освещение. Совсем скоро будут обустроены тренерская и раздевалки.

«Заниматься спортом здесь могут все желающие. На следующий год в поселке запланировано открытие площадки для воркаута», — добавил Андрей Иванов.

Для того, чтобы на площадке можно было проводить хоккейные матчи зимой, сделан запрос на получение технических условий для подключения спортобъекта к водопроводу.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Учительница Новогородсковской школы Анастасия Сгонникова признается, что открытия этой спортивной площадки в поселке ждали давно: до передачи военного городка на баланс муниципалитета развитию спортивной инфраструктуры не уделялось должного внимания.

«Теперь детям будет где отдохнуть, позаниматься спортом, провести время с родителями. Думаю, это очень полезно для детей, для городка. У нас очень мало таких объектов», — сказала Анастасия Сгонникова.

В следующем году благоустройство территории бывшего военного продолжат — установят площадку для воркаута. А в 2021 году планируется начать строительство полноценного стадиона.

В рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья» ранее такие же универсальные спортивные площадки были открыты в Больших Вяземах и Кубинке, а в Одинцове начались работы по реконструкции центрального стадиона. На обновленном объекте появятся дорожки для занятия легкой атлетикой, зона воркаута, огороженная территория для занятия волейболом, баскетболом и футболом, будут установлены многофункциональные площадки.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Кроме того, в этом году открылись два скейт-парка в Лесном городке и Звенигороде. В последнем — установлено шесть элементов, на которых можно кататься и выполнять сложные фигуры не только на скейтбордах, но и на самокатах, роликах и велосипедах BMX. Все покрытия выполнены из высокопрочного бетона. Также на территории парка в Звенигороде отремонтировали и привели в порядок две баскетбольные площадки — там поменяли кольца, установили освещение и постелили новое покрытие.