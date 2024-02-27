Подмосковье 27 февраля 2024, 19:53 Площади трех особых экономических зон планируют расширить в Подмосковье Пресс-служба Мининвеста МО

Читать 360tv в

Площади трех особых экономических зон планируют увеличить в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия».

Екатерина Зиновьева уточнила, что заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Ступино Квадрат» уже подготовлены и сейчас находятся на стадии согласования с Минэкономразвития РФ. Предполагаемый экономический эффект от расширения этих ОЭЗ оценивается более чем в 83 миллиарда рублей инвестиций.

Реклама

«По ОЭЗ „Исток“ сейчас идет формирование заявки», — добавила Екатерина Зиновьева.

Согласно проекту, территория ОЭЗ «Дубна» будет увеличена на 53,55 гектара. Новые территории планируется заполнить не менее чем 26 резидентами, инвестиции которых превысят 49 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 3,5 тысячи.

Заявка на расширение ОЭЗ «Ступино Квадрат» включает в себя увеличение территории зоны на 183,1 гектара. После расширения общая площадь ОЭЗ составит 614,4 гектара. За счет увеличения территории планируется привлечь не менее 67 резидентов, инвестиции которых составят порядка 34 миллиардов рублей.

Екатерина Зиновьева добавила, что планы развитию ОЭЗ «Исток» будут представлены после завершения процесса подготовки заявки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».