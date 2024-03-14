Подмосковье 14 марта 2024, 13:26 Площадь вблизи спортивного центра «Рошаль» в Шатуре благоустроят к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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Территорию у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в Шатуре в этом году. Там обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, установят новые ограждения, скамейки и урны. работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы првоедут по программе «Формирование комфортной городской среды».

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«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории центра появятся пешеходные дорожки, велопарковки, новые ограждения, освещение, скамейки и урны.

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