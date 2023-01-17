Подмосковье 17 января 2023, 16:53 Площадь Тимофеева в Бронницах в этом году обретет новый облик Викимедиа

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В Бронницах в 2023 году проведут реконструкцию площади Тимофеева. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Главную площадь города Бронницы — площадь Тимофеева — в этом году ждут масштабные преобразования. Благоустройство этой территории внесет новую жизнь в историческую часть города», — сказал министр благоустройства Московской области.

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Михаил Хайкин уточнил, что на площади планируют обновить дорожно-тропиночную сеть, создать пространство для детей, а также зону проведения культурно-массовых мероприятий. Работы начнутся весной 2023 года.

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Площадь Тимофеева находится в историческом центре Бронниц, в зоне охраны объектов культурного наследия. В рамках благоустройства пространство поделят на несколько функциональных зон — истории и просвещения, памяти и мемориала, культурно-массовых мероприятий.

Работы будут проводить в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

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