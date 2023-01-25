Подмосковье 25 января 2023, 16:42 Площадь Тимофеева в Бронницах благоустроят в 2023 году

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В этом году в Бронницах планируют привести в порядок площадь Тимофеева. На данный момент территория в центре города находится в плачевном состоянии. Правительство Московской области ищет подрядчика на выполнение работ.

«Объявлен конкурс на благоустройство площади Тимофеева в городском округе Бронницы», — сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.

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На площади повреждены газон, покрытие тропинок, ограждения. Также скверу необходимы дополнительные фонари и небольшие скульптуры. Подрядчику предстоит благоустроить пространство в границах Советской и Московской улиц и Пожарного проезда.

Работы проведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на деньги из бюджета Подмосковья и Бронниц.

Благоустройство завершат в 2023 году.

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