Площадь подмосковного заказника возросла в 20 раз

«Особо охраняемая природная территория, которая раньше называлась „Болото Святище“, была реорганизована», — обратили внимание в ведомстве.

Дополнительно обследование показало, что в состав ООПТ надо внести природные комплексы, которые раньше не находились под особой охраной.

Площадь заказника увеличилась в 20 раз (с 127 до 2424 гектаров) в результате реорганизации. Выяснилось, что на обследованной территории обитает огромное количество разнообразных животных, птиц и рыб.

Среди них есть и краснокнижные виды — кедровка, бородатая и длиннохвостая неясыти, серый журавль, луговой и полевой луни, черный коршун, белый аист, речная выдра, обыкновенная рысь и бурый медведь.

Уточняется, что режим особой охраны в ООПТ предполагает запрет на перемещение вне дорог общего пользования, неорганизованный туризм и любое строительство.