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    07 июля 2020, 16:03

    Площадь подмосковного заказника возросла в 20 раз

    Артур Блянихов

    Министерство экологии Московской области поставило государственный природный заказник областного значения «Аринкинский» на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    «Особо охраняемая природная территория, которая раньше называлась „Болото Святище“, была реорганизована», — обратили внимание в ведомстве.

    Дополнительно обследование показало, что в состав ООПТ надо внести природные комплексы, которые раньше не находились под особой охраной.

    Площадь заказника увеличилась в 20 раз (с 127 до 2424 гектаров) в результате реорганизации. Выяснилось, что на обследованной территории обитает огромное количество разнообразных животных, птиц и рыб.

    Среди них есть и краснокнижные виды — кедровка, бородатая и длиннохвостая неясыти, серый журавль, луговой и полевой луни, черный коршун, белый аист, речная выдра, обыкновенная рысь и бурый медведь.

    Уточняется, что режим особой охраны в ООПТ предполагает запрет на перемещение вне дорог общего пользования, неорганизованный туризм и любое строительство.