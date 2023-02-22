Подмосковье 22 февраля 2023, 16:36 Площадь Победы благоустроят во Фрязине к сентябрю

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Во Фрязине благоустроят площадь Победы и отремонтируют памятник жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Площадь Победы находится в самом центре рядом с железнодорожной станцией. Мы хотим, чтобы она стала визитной карточкой города, поэтому нам важно благоустроить площадь и привести в порядок монумент героям-фрязинцам», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Мемориал погибшим фрязинцам был установлен в 1986 году. Бронзовая скульптура советского солдата установлена на гранитном постаменте. В рамках благоустройства мемориал и монументы героям социалистического труда, размещенные на площади, приведут в порядок. Работы по преображению территории начнутся уже весной, а закончатся к сентябрю.

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На площади появятся цветники, скамейки и пандусы. Там также организуют пространство для тихого отдыха. Территорию площади дополнительно озеленят и установят новые уличные светильники.

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