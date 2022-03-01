Площадь перед Дворцом культуры реконструируют в Жуковском в 2022 году

В Жуковском в этом году обновят площадь перед Дворцом культуры и бульвар Маяковского. Работы осуществят в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

«В текущем году в Жуковском проведем реконструкцию площади перед Дворцом культуры. Новая тротуарная плитка сменит существующее покрытие, установим малые архитектурные формы, проведем озеленение, а доминантой территории станет авиационный двигатель на постаменте. Работы начнутся весной», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ходе работ по благоустройству на площади обновят плитку, клумбы и бордюры, установят новую парковую мебель — модульные лавки и скамьи. Территорию облагородят высаженными липами, кленами, кустами и многолетними цветами.

Также в рамках благоустройства обновят уличное освещение — опоры и сами светильники. Работы пройдут на площади 3,7 гектара.

Как сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, всего в этом году в регионе благоустроят 50 общественных территорий, обновят инфраструктуру в 14 парках культуры и отдыха, начнутся работы в 19 лесопарках.