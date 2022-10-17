Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 17:05 Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

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Площадь перед Дворцом культуры на улице Маяковского реконструировали в Жуковском. Это место для преображения выбрали местные жители путем голосования, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

«Буквально за несколько месяцев эта территория значительно преобразилась. Новое мощение, малые архитектурные формы и современное уличное освещение придали рекреационной зоне совершенно другой облик», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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На площадке заменили плитку, клумбы и бордюры, установили скамейки, урны и шезлонги. Там появились теннисные столы, велопарковки и новое уличное освещение. Также территорию озеленили деревьями, кустарниками, многолетними цветами.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он подчеркнул, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.