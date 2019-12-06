Площадь перед ДК «Исток» во Фрязине отдадут пешеходам. Там будет центр новогодних гуляний

Новая новогодняя площадка для массовых гуляний появится во Фрязине у дворца культуры «Исток». Площадь ДК расширится за счет перекрытия части улицы Комсомольская и формирования дополнительной пешеходной зоны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На новой площадке будут организованы зимние развлечения и новогодняя торговля. Для детей установят карусель и две большие горки для катания. Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров рассказал, что в качестве эксперимента для новогодних гуляний с 15 декабря будет перекрыта часть улицы Комсомольская.

«Нам интересно узнать реакцию жителей — будет ли это удобно, какие мы получим отзывы о том, что часть улицы станет пешеходной. В дальнейшем мы хотим на основании этого эксперимента перекрыть участок окончательно и сделать благоустройство принципиально новой прогулочной зоны, которая, я надеюсь, станет одной из центральных в наукограде», — пояснил Константин Бочаров.

К 20 декабря на территории новой пешеходной зоны расположится сцена, где каждый день будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.

Всего в городском округе установят 45 новогодних елок. Ими украсят территории торговых центров, катка фрязинской спортивной школы «Олимп», общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, медицинских учреждений. Кроме того, новогодние ели появятся в 12 городских дворах. А главная елка Фрязина расположится на площади перед дворцом культуры «Исток».

На шести новых детских площадках, построенных в этом году по программе губернатора, развернутся новогодние интерактивы, квесты и театрализованные представления. В парке культуры и отдыха пройдет акция с участием воспитанников образовательных учреждений «Укрась елочку», состоится снежный баттл (бой снежками), активисты программы «Активное долголетие» примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

У спортивно-оздоровительных мероприятий — отдельный график. Тренировки на открытом воздухе, игры и турниры по различным видам спорта, прокат сезонного спортивного инвентаря, лыжные забеги и многое другое подготовил для горожан коллектив спортивной школы. На всех культурных и спортивных мероприятия будут раздавать горячий чай.

Покататься на лыжах во Фрязине можно на четырех специальных трассах: на территории спортивной школы «Олимп», в парке, на озере Большом и Барских Прудах.

Для местной жительницы Елизаветы Черных Новый Год — самый волшебный праздник в году. «Мы ждем много света, много новогодних елей. Думаю, атмосфера в городе будет по-настоящему новогодней. Очень ждем горок, во Фрязине таких еще ни разу не было. С нетерпением ждем, когда будем гулять по новогоднему городу!» — сказала Елизавета Черных.