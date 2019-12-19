Всесезонная зона отдыха. Площадь Партизан и улицу Солнцева в Рузе благоустроят за 2 года

Площадь Партизан и улицу Солнцева в Рузе в ближайшие два года ждет масштабное благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главная идея проекта благоустройства — позиционирование площади как места встреч, мероприятий, праздников, отдыха, постоянной ежедневной, круглосуточной и круглогодичной городской активности.

Проект уже прошел общественные слушания. Первоначально разработчики предлагали два варианта. Один из них сразу вызвал негативную оценку присутствовавших, так как предполагал перенос мемориала воинской Славы с площади Партизан на перекресток улиц Солнцева и Социалистической. Разработчики проекта — ООО «Мастерская благоустройства» — учли мнение ружан и скорректировали проект.

Мемориал останется на месте. Пространство площади планируется сделать всесезонным, максимально информативным, повествующим об истории и современности города. Там появятся магазин сувениров, информационные стенды и павильоны. Вместо часто ломающегося фонтана появится современный сухой.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Начальник управления капремонта, строительство и благоустройства администрации Рузского городского округа Дмитрий Голов пояснил, что сухой фонтан — это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. «Это участок вымощенной площади, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи. При таком устройстве чаша бассейна и его механизм меньше засоряются», — уточнил Дмитрий Голов.

Утвержденный проект благоустройства площади Партизан поможет раскрыть туристический потенциал «купеческой части» Рузы, сохранит ее идентичность, включив ее в единый культурно-туристический маршрут города. Рядом с площадью появится остановка туристического автобуса.

«Для меня и моей команды принципиально важно сделать округ и его столицу Рузу максимально удобными и современными, но сохранить при этом ее уникальный исторический облик, ее традиции и неповторимую атмосферу», — сделал особый акцент глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Проект благоустройства

Глава муниципалитета пообещал жителям Рузы, что памятник останется на своем месте: «Знаю, о беспокойстве ветеранов и общественников по поводу предлагавшегося переноса памятника. Это святое для каждого ружанина место. И оно останется в сердце Рузы, никто его не тронет!»

Николай Пархоменко также отметил, что площадь Партизан — это излюбленное место встречи молодежи. По его словам, благоустроенное пространство за счет многофункциональности использования станет еще более удобным для всех жителей округа и туристов.

Заместитель командира поискового отряда «Надежда» Эдуард Байдаков рад предстоящему обновлению площади Партизан и сквера. «Пусть мамы с ребятишками, школьники, молодежь, люди среднего возраста чаще бывают на площади Партизан и у нашего мемориала». В Рузе шесть воинских мемориалов, и главный из них находится на площади Партизан. К этому памятнику приходят и приезжают издалека родственники павших в борьбе с немецкого-фашистскими захватчиками. «Сюда идут с портретами дедов и прадедов участники „Бессмертного полка“. Здесь место поклонения и место нашей силы. Город должен получить новое развитие и новое обновленное пространство, где будет интересно и комфортно каждому», — подчеркнул Эдуард Байдаков.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Член некоммерческой организации многодетных семей Рузского городского округа «Смысл жизни» Галина Лоренц считает, что площадь Партизан неплохо выглядит и сейчас, но там не хватает скамеек, где можно посидеть и отдохнуть: «Как считают многие мои знакомые, благоустройство центральной площади города и прилегающей улицы пойдет на пользу Рузе. Еще совсем недавно наш город отличался от других подмосковных городов тем, что тут ничего не менялось. Однако в последние годы во дворах появились яркие детские городки, преобразились площадь перед зданием администрации, территории возле пруда в Демократическом переулке и у Центра культуры и искусств».

Как рассказала Галина Лоренц, во время реконструкции площади перед зданием администрации округа многие горожане спрашивали, зачем нужны качели у здания администрации? Но сейчас уже видно, что они пользуются большой популярностью у детей и подростков, мам и бабушек, гуляющих с малышами. «Появление на площади Партизан благоустроенной зоны отдыха тоже порадует многих жителей, тем более что она будет всесезонной. Сейчас зимой там нечем заняться, а хотелось бы, чтобы это место привлекало жителей и гостей города в любое время года, чтобы туда ходили отдыхать семьями», — заключила Галина Лоренц.