Подмосковье 27 декабря 2023, 14:38 Площадь охраняемых природных зон Подмосковья выросла на 4,3 тысячи гектаров за год Фото: Ульянов А.И.

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Итоги работы по созданию особо охраняемых природных территорий подвели в Минэкологии Подмосковья. За год площадь заказников увеличилась на 4,3 тысячи гектаров.

«В 2023 году в рамках программы „Экология и окружающая среда Подмосковья“ мы создали и реорганизовали множество природных заказников и памятников природы, а также создали первый на территории Подмосковья природно-исторический комплекс, установили для памятников природы охранные зоны. В следующем году эта работа продолжится», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В течение года сотрудники ведомства подготовили проекты для организации двух особо охраняемых природных территорий областного значения в Рузском округе. Это заказники «Васильевское Поречье» и «Леса междуречья рек Переволочни и Малиновки». Еще одна зона появится в Ленинском округе — это памятник природы «Суханово».

Три особо охраняемые природные территории реорганизуют в Одинцове и еще одну — в Химках. Подготовлены проекты для еще 26 охранных зон.

За год на границах охраняемых территорий установили 598 информационных и предупредительных щитов. Общая площадь заказников и заповедников регионального значения увеличилась на 4,3 тысячи гектаров.

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