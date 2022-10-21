Площадь лесничества в Истре выросла на 600 гектаров | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 15:11 Площадь лесничества в Истре выросла на 600 гектаров

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После того, как были проведены санитарные рубки в Истринском лесничестве, там сразу же высадили сеянцы высотой 12-15 сантиметров. На протяжении нескольких лет производился за ними уход — например, инвентаризация, дополнение, скашивалась также лишняя растительность, которая могла бы помешать росту новых деревьев.

Когда проходит некоторое время, сеянцы превращаются в саженцы, — тогда лесничие начинают перевод лесных культур в категорию земель, на которых расположены леса. Тогда уже саженцы превращаются в молодые и достаточно крепкие деревья.

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«Вырастить хороший лес — задача не простая. Начиная с очистки лесосеки после проведенного санитарно-оздоровительного мероприятия и подготовки почвы, мы следим за качеством посадки и дальнейшими уходами за посаженными деревцами, охраняем их от пожаров», — рассказал заместитель директора филиала-лесничего Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов.

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Переводить лесные культуры — это достаточно важный этап во взрослении лесов. Только за этот год на территории Истринского лесничества лесное покрытие возросло сразу на 622 гектара. Это почти в два раза выше, чем было в прошлом году.