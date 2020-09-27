Плоггинг в Звездном Городке. Участники пробежались и собрали мусор в заповеднике

Плоггинг провели в городском округе Звездный Городок. Это полуэкологическая и полуспортивная акция, в которой участники берут пакеты для сбора мусора, надевают перчатки и отправляются на пробежку.

Плоггинг проходит в Звездном Городке во второй раз. Правила простые: пробежать дистанцию и на бегу собрать мусор — бутылки, пластиковые стаканы, обертки от конфет.

«В наше время, да и вообще, очень важно следить за чистотой родного города. Поэтому, я считаю, что, как волонтер, как любящий свой город человек, я обязана принимать участие в таких забегах», — рассказала участница экологического забега Елена Белова.

Длился забег 2,5 часа. За это время участники собрали почти 100 килограммов мусора. Они очистили берега озер и заповедник на территории городка.

Для плоггинга участники разделились на команды, чтобы был стимул собрать как можно больше мусора.

«Для нас это важно, потому что здесь нет отдыхающих из других муниципалитетов. Не приезжают сюда из Москвы. Городок закрытый, и чистоту поддерживаем мы сами», — заявил глава Звездного Городка Евгений Баришевский.

Забег организовал молодежный центр «Галактика».