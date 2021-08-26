Губернатор Подмосковья объяснил плюсы ухода от бумажных справок в школах

Осенью подмосковных школьников и их родителей ждет нововведение. Уже не потребуется приносить бумажные справки о болезни — их заменила электронная система. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «360» о плюсах такой цифровизации.

С 1 сентября бумажные справки от врача останутся в прошлом. Переболевшим школьникам не нужно будет ходить за ними и приносить учителю. Педагог увидит все сведения сам — только уже онлайн.

Система такая, что не нужны больше никакие справки. И если врача посетил, то есть единая система — это электронный журнал. Из одной системы информация переливается в другую. Учитель видит, что его ученик приболел Андрей Воробьев.

Преподаватели автоматически будут получать все сведения от врачей поликлиник. Это облегчит работу и учителям, ведь они смогут оперативно узнавать, что ребенок не пришел на урок по уважительной причине.

«Соответственно, справка также прилетает в электронном виде. Поэтому сейчас ходить-бродить за справками больше не надо», — подчеркнул Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что справка не требуется лишь в случае, если ребенок обратился в областную государственную поликлинику.

По ее словам, онлайн-данные будут обновлять каждые полчаса. Учителя смогут своевременно и просто узнать о самочувствии школьников.