Плюсы дачной амнистии разъяснили садоводам в Клину

Особенности проведения дачной амнистии в Подмосковье объяснили на встрече с жителями Клина. В городском округе расположено 293 садоводческих и дачных некоммерческих товарищества. При проверке оказалось, что на учет не поставлено 2755 домов.

Встречу провели в администрации городского округа. С жителями пообщались представители Министерства имущественных отношений Московской области.

Замглавы ведомства Юрий Лавряков напомнил, что зарегистрированная недвижимость дает безусловное, стопроцентное возмещение ущерба при страховании недвижимости, а это особенно актуально при постоянном росте стоимости стройматериалов.

«Кроме того происходит существенная экономия электроэнергии, так как начинает действовать понижающий коэффициент. Преимущество дадут и имущественный налоговый вычет, и снижение платы за коммунальные услуги при постоянном проживании, а также возможность прописки в дачном доме», — добавил он.

Также речь зашла и о содержании домашних животных, их сезонной вакцинации от бешенства, передаче электрических сетей в ведение специализированных эксплуатирующих организаций.

Председатели СНТ и ДНТ получили необходимые разъяснения и консультации от специалистов.

«Проведение таких собраний — дело очень нужное. На них можно не только получить исчерпывающую информацию о последних изменениях и нововведениях, но и четкие ответы на все текущие вопросы», — отметил руководитель СНТ «Ручеек» Игорь Привезенцев.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в общей сложности запланировано порядка 30 таких встреч с охватом всех 12 тысяч садоводческих товариществ, где проживают почти четыре миллиона садоводов и дачников Подмосковья.

«Вопрос по неоформленным объектам недвижимости стоит на самом деле остро, и на встречах мы доводим до населения не просто необходимость оформления домов, а [и то,] почему это так важно для них, и предупреждаем о рисках. К примеру, незарегистрированный дом может попасть под изъятие дорог в связи со строительством и при этом дачники не смогут получить компенсацию за дом», — заключила она.