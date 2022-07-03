Пляжный сезон открыли на территории «Острова Русский» в Серпухове

На территории культурно-развлекательного этнографического комплекса «Остров Русский» прошло открытие пляжного сезона.

На территории комплекса все подготовили для удобства посетителей.

Сделан удобный спуск к воде, пляжная линия здесь одна из самых красивых в Подмосковье. На территории пляжа установлены беседки и шезлонги, а также организован фуд-корт.

Гостей встречали мастер-классами и уроками плавания, играми на воде и музыкальным шоу.

Кульминацией праздника стал большой концерт с участием любимых артистов — Клавы Коки, HammAli & Navai, Вани Дмитриенко, а также DJ Popov и Swanky Tunes.