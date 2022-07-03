03 июля 2022, 16:33
Пляжный сезон открыли на территории «Острова Русский» в Серпухове
На территории культурно-развлекательного этнографического комплекса «Остров Русский» прошло открытие пляжного сезона.
На территории комплекса все подготовили для удобства посетителей.
Сделан удобный спуск к воде, пляжная линия здесь одна из самых красивых в Подмосковье. На территории пляжа установлены беседки и шезлонги, а также организован фуд-корт.
Гостей встречали мастер-классами и уроками плавания, играми на воде и музыкальным шоу.
Кульминацией праздника стал большой концерт с участием любимых артистов — Клавы Коки, HammAli & Navai, Вани Дмитриенко, а также DJ Popov и Swanky Tunes.