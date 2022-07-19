Пляжную зону на Голубом озере благоустроили в Луховицах

Зона отдыха на Голубом озере в Луховицах преобразилась — еще недавно здесь стояли железные раздевалки и были деревянные настилы, а теперь это современный пляж. Благоустройство провели в рамках программы «Формирование современной комфортной среды».

За две недели здесь появились душ, спасательная вышка, волейбольная площадка, туалеты, стоянка на 40 автомобилей, велопарковка и контейнерная площадка. Благоустройство пляжа обошлось в 16,5 миллиона рублей.

Голубое озеро — популярное место отдыха среди жителей Луховиц и соседних округов.

«Ежедневно, особенно в выходные дни, у нас здесь очень все оживленно, порядка 1000-1500 человек посещают», — сказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации г. о. Луховицы Анна Сливкова.

Источник фото: телеканал «360»

Спасатели дежурят у водоема с 8 утра и до 20 часов. В это время купаться безопасно. Всего в этом году в Подмосковье благоустроили 15 пляжей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье усилят контроль за содержанием и чистотой пляжей.