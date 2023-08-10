Подмосковье 10 августа 2023, 19:46 Пляжи Орехово-Зуева и Дубны вошли в список лучших мест для отдыха в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Туристический сервис OneTwoTrip составил рейтинг лучших мест для пляжного отдыха вблизи Москвы. Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, высокие места в списке заняли береговые зоны Дубны и Орехово-Зуева.

Городской пляж Дубны создали по стандартам максимального комфорта, для отдыхающих подготовили всю необходимую инфраструктуру. Также популярностью пользуется тихое место на берегах Иваньковского водохранилища.

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Жители и гости Орехово-Зуева могут провести выходные или свободное время на берегах Исаакиевского озера и на «Золотых песках» водоема Коротково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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