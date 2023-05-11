Подмосковье 11 мая 2023, 13:33 Пляж «Волкуша» в Лыткарине начали готовить к лету Лыткарино

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Подготовка пляжа «Волкуша» к новому сезону началась в Лыткарине. Водолазы обследуют дно водоема, а коммунальщики приводят в порядок берег.

В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили, что специалисты отправили на экспертизу пробы воды и песка. Коммунальные службы усилили уборку территории вокруг карьера и начали ремонт инфраструктуры. Вскоре пляж будет приведен в полный порядок и здесь возобновят свою работу кафе и площадки для досуга.

Благоустройство пляжа «Волкуша» провели в прошлом году благодаря подмосковной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Зону у воды обустроили так, чтобы было приятно отдыхать и взрослым, и детям.

В этом году в Лыткарине начнется масштабное благоустройство лесопарка «Волкуша». Там появятся дорожки, игровые площадки, пляж, кафе и прокат спортивного инвентаря. Помимо этого, в городе обновят сквер «Центральный̆».

Проект «Лето в Подмосковье» снова запустят в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.