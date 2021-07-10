Пляж с белым песком обустроили на берегу Петрицы в Подольске

На берег реки Петрицы в Подольске завезли белый песок и установили 22 лежака. Об этом сообщили в группе «Территориальное управление „Климовск“» во «ВКонтакте».

«На пляже, расположенном на берегу реки Петрица, проведены работы по благоустройству. Окошена трава, убрана поросль от деревьев, установлены 22 лежака, завезён белый песок, обновлены раздевалки, установлены два биотуалета, функционирует домик со спасателем», — говорится в сообщении.

На прошлых выходных 150 кубических метров белого кварцевого песка завезли на пляж у реки Синички в Красногорске. Этим летом в городе работают три официальных пляжа. Они находятся у Старой плотины на реке Баньке, у Новой плотины на реке Синичке и на берегу реки в военном городке Павшино.