Подмосковье 06 июня 2023, 18:18 Пляж на озере Сенеж стал самым посещаемым в Подмосковье в 2022 году

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Среди всех подмосковных зон отдыха у воды пляж озера Сенеж занял первое место по популярности в прошлом году. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин на совещании у губернатора Андрея Воробьева.

«Эта зона отдыха в нашем округе была благоустроена в 2019 году и на протяжении последних лет бессменно возглавляет рейтинг лучших пляжей региона», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков

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На центральном пляже озера Сенеж установлены лежаки, кабинки для переодевания, работает несколько точек питания, дежурят спасатели. Для отдыхающих доступен прокат сапов, лодок, катамаранов. Можно воспользоваться индивидуальными уроками по виндсерфингу.

К новому сезону пляж уже готов. Дно озера Сенеж проверили водолазы, обследована и очищена от мусора акватория, выставлены заградительные буйки и завезен новый песок.