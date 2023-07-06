Подмосковье 06 июля 2023, 12:51 Пляж и велодорожки обустроят на берегу реки Коломенки в Подмосковье к концу года Конкурентная политика

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Зону отдыха благоустроят на берегу реки Коломенки в Коломне. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на территории создадут комфортные условия для отдыха жителей. Там появятся пляж, велодорожки и тротуары, будут установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Также там проведут озеленение.

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Благоустройство проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Завершить работы планируют к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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