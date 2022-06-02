Пляж и променад появятся на берегу Живописной бухты в деревне Раздоры

В скором времени жители деревни раздоры смогут гулять по променаду вдоль Москвы-реки.

На берегу Живописной бухты начались работы по благоустройству прибрежной зоны. Общая площадь участка — более двух гектаров. За лето местный ландшафт изменится до неузнаваемости. Здесь появятся прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, тропинки из кварцевого песка. Кроме того, здесь предусмотрена зона для занятия йогой. Но больше всего жители деревни ждут, конечно, появления пляжа.

Благоустройство также коснется парка Липовая роща. Здесь уже создали входную группу, несколько детских и спортивных площадок, зону с беседками, установили уличное освещение, проложили три километра дорог. В общей сложности облагородили около 11 гектаров. Отдельное внимание уделили очистке леса.

Следующий этап благоустройства парка включает в себя обустройство семи пешеходных мостов на пересечениях с велотрассой, установку видеонаблюдения и туалетных модулей. В общей сложности планируется облагородить порядка 35 гектаров.