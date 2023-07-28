Подмосковье 28 июля 2023, 11:30 Плитку заменят на асфальт на тротуарах в Лобне по просьбе жителей пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Асфальт вместо плитки начнут использовать при ремонте и укладке тротуаров в Лобне. Об этом попросили главу жители округа, отметив большую надежность такого покрытия.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поделился с коллегам на еженедельном совещании правительства региона муниципальным опытом. Он отметил преимущество использования асфальта вместо плитки при строительстве тротуаров. По его словам, плитка на пешеходной части улицы Ленина начала ломаться уже через три года, а спустя шесть лет пришла в полную негодность.

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«Мы получали множество обращений от жителей с просьбой решить вопрос, и именно лобненцы предложили отремонтировать тротуар, используя асфальт. Асфальтовое покрытие значительно более износостойкое, срок его службы до семи лет», — написал в Telegram-канале Игорь Демешко.

Он подчеркнул, что полностью от плитки на пешеходных зонах не откажутся.

«Плитка, имитирующая брусчатку, логична в исторических зонах для поддержания архитектурного облика города, а асфальт — на тех маршрутах, которые мы используем ежедневно. В любом случае, окончательное решение должно оставаться за жителями», — добавил глава.

Сегодня в городском округе ведутся масштабные работы по реконструкции Лобненского шоссе, строительству Северного обхода и Мытищинской хорды. Последняя позволит сократить путь из Мытищ в Лобню до 30 минут. Первый 10-километровый участок от Афанасовского до Пироговского шоссе откроют в начале 2024 года.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить в регионе ремонт дорог и мостов.