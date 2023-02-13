13 февраля 2023, 23:55
Пленэр в Лосино-Петровском прошел в рамках проекта «Координаты истории: русские усадьбы»
В усадьбе Якова Брюса в Лосино-Петровском провели пленэр в рамках проекта «Координаты истории: русские усадьбы». В нем приняли участие более 15 художников из Ассоциации художников-пленэристов.
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В рамках проекта «Координаты истории: русские усадьбы» художники посещают различные старинные усадьбы — это помогает вернуть в информационное пространство образ усадеб и сохранить память о них в картинах, отметила директор Ассоциации Линда Крицкая.
«Мы давно хотели сюда приехать, потому что это старейшая сохранившаяся подмосковная усадьба, она XVIII века, и дошла до нас в прекрасном состоянии. Ей, можно сказать, повезло в советское время, здесь разместили санаторий. А еще она связана с невероятной историей самого Брюса, к тому же здесь собрана коллекция автомобилей», — сказала Линда Крицкая.
Кто-то из художников писал картины на природе, даже несмотря на холод.
«Я захватываю в этой композиции три здания. Одно здание немножко скучновато. У меня очень много картин с усадьбами, где стоит центральное здание и больше ничего. Они, в принципе, друг на друга все похожи. А тут еще разные здания есть интересные», — рассказала художница Наталия Кружалова.
После пленэров у проекта «Координаты истории: русские усадьбы» предусмотрены выставки, добавила директор Ассоциации.
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