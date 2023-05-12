Подмосковье 12 мая 2023, 14:04 Племенной завод в Домодедове приобрел свыше 500 коров благодаря господдержке гл

Читать 360tv в

Мособлконтроль проведет проверку на племенном заводе «Бабырино». На эти цели Подмосковье выделило 160,6 миллиона рублей.

На средства господдержки в размере 25,7 миллиона рублей племзавод «Бабырино» приобрело 556 голов крупного рогатого скота, из которых 150 — в хозяйствах Подмосковья.

Реклама

Общее поголовье племзавода насчитывает около 3600 дойных коров. Их кормят собственными кормами, выращенными на полях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии Шатуры. Там в 5-м микрорайоне откроют школу на 1100 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».