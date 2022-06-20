Племенной питомник собак при УФСИН подготовит новых хвостатых выпускников

Сотрудники кинологической службы отметят профессиональный праздник 21 июня. В преддверии праздника они рассказали о будущих четвероногих работниках уголовно-исполнительной системы.

Подмосковный племенной питомник считается одним из лучших в России. Сейчас здесь проживает девять служебных собак и девять щенков. Это немецкие и бельгийские овчарки. Малышам недавно исполнилось четыре месяца, и они уже готовятся к учебе: на следующей неделе они отправятся в территориальные органы ФСИН для дрессировки, рассказала начальник ветеринарной службы УФСИН Подмосковья Инна Ярошева.

«Три щенка уедут в УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, три щенка в УФСИН России по Брянской области и еще три малыша останутся в Московской области. Щенков из прошлого помета забрали кинологи УИС Тверской, Рязанской и Костромских областей», — поделилась Инна Ярошина.

Начальник кинологической службы УФСИН Александр Пигалев рассказал, что к отбору племенных собак подходят очень тщательно.

«Для того, чтобы собака была признана племенной, необходимо соблюсти ряд требований. В первую очередь это родословная, проведение рентгена на дисплазию, выставочная оценка и обязательная сдача нормативов», — поделился Александр Пигалев.