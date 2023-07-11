Подмосковье 11 июля 2023, 16:43 Племенное хозяйство по разведению коз зааненской породы появится в Истре Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерскому хозяйству «Аленкин луг» в Истре передали два земельных участка общей площадью 45 гектаров. На одном из них построят племенное хозяйство по разведению зааненских коз, на другом будут выращивать собственную кормовую базу. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Хозяйству предоставили землю в аренду на пять лет без проведения торгов. В этом году для упрощения процедуры получения земель усовершенствовали некоторые услуги. Например, упростили сам процесс подачи заявок, а также расширили перечень земель для выбора подходящего участка на интерактивной карте на «Госуслугах».

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На интерактивной карте также появилась возможность выбрать локацию в том округе, где нужна земля. Это позволит подобрать или сформировать участок по конкретным требованиям заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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