Подмосковье 22 декабря 2022, 10:04 Племенное хозяйство из Шаховской займется репродукцией ценных пород лошадей

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Коневодческое хозяйство «Хартли Хорс Хаус» в деревне Стариково (округ Шаховская) планирует начать новый проект по репродукции ценных пород лошадей. Консультантами выступят специалисты Госветслужбы Подмосковья.

Сейчас в хозяйстве содержится более 60 животных Ганноверской и Буденновской пород. Четырех жеребцов планируется использовать для проведения искусственного осеменения лошадей в других регионах.

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«Мы обследовали животных в этом хозяйстве и проверили условие их содержания. Наши специалисты будут выступать консультантами проекта по искусственному осеменению лошадей», — рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Ранее стало известно, что в Подмосковье появится организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. Ею станет Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске.

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