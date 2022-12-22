22 декабря 2022, 10:04
Племенное хозяйство из Шаховской займется репродукцией ценных пород лошадей
Коневодческое хозяйство «Хартли Хорс Хаус» в деревне Стариково (округ Шаховская) планирует начать новый проект по репродукции ценных пород лошадей. Консультантами выступят специалисты Госветслужбы Подмосковья.
Сейчас в хозяйстве содержится более 60 животных Ганноверской и Буденновской пород. Четырех жеребцов планируется использовать для проведения искусственного осеменения лошадей в других регионах.
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«Мы обследовали животных в этом хозяйстве и проверили условие их содержания. Наши специалисты будут выступать консультантами проекта по искусственному осеменению лошадей», — рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.В 2018 году на базе конефермы создали первый в России центр репродукции ценных пород лошадей. Для этой работы здесь есть все необходимое оборудование, включая камеры глубокой заморозки эмбрионов.
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Ранее стало известно, что в Подмосковье появится организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. Ею станет Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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