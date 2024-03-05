Подмосковье 05 марта 2024, 11:44 Пледы и шапочки для младенцев закупили в Московский областной центр охраны материнства и детства Архив / МОЦОМД

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Наборы пледов и шапочек для новорожденных поставили в Московский областной центр охраны материнства и детства. Пряжа комплектов сделана из гипоаллергенной нитки и специально предназначена для детской кожи, что дает малышам еще больше тепла и заботы.

«После того, как весь комплект связанных для детишек вещей проходит все санитарные обработки, их помещают непосредственно в боксы и накрывают новорожденных. В дальнейшем, набор каждого малыша остается за ним и передается маме при выписке», — прокомментировала заведующая отделением Мария Попова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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