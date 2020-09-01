Плавающее расписание и график питания. В Котельниках ученики вернулись в школы 1 сентября

Школы города Котельники 1 сентября открылись с соблюдением норм безопасности. Но все было в лучших традициях — букеты цветов, белые банты, кружевные фартуки и представление. Линейка прошла только для первого, пятого и одиннадцатого классов. За происходящим родители наблюдали со стороны.

На линейке старшеклассникам пожалели хорошо подготовиться к предстоящему ЕГЭ, а первоклассникам — интереса к знаниям. А, по словам директора школы, режим самоизоляции научил многому.

«Мы овладели дистанционкой, но не хотелось бы, чтобы она повторялась. Ее элементы мы будем теперь использовать в работе, некоторые часы внеурочной деятельности мы будем проводить дистанционно, но уроки будут проводиться очно. Этот год у нас будет особенным, мы продумали график питания, плавающее расписание, чтобы развести потоки», — рассказал Николай Ларионов, директор школы № 2.

Поздравить учеников приехали глава города Сергей Жигалкин и заместитель главы администрации Ирина Кузьмина. Они пожелали ребятам энтузиазма, мудрости и терпения.