Подмосковье 15 марта 2023, 18:02 Платную дорогу Виноградово — Болтино — Тарасовка построят в Подмосковье весной 2024 года

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Главгосстройнадзор проверил ход строительства платной автотрассы Виноградово — Болтино — Тарасовка в Подмосковье. Путепровод проходит по территории городских округов Мытищи и Пушкинский.

Шестой, заключительный этап строительства предполагает укладку асфальта, обустройство съездов и наружных инженерных сетей на участке длиной 4,5 километра.

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На пересечении с улицей Большой Тарасовской и примыкании к автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» строится транспортная развязка разных уровней. Здесь будет переходный участок основного хода, два съезда, проезд к пункту взимания платы, а также проезды от улицы Большой Тарасовской до Садовой.

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Крупное дорожное строительство ведут за счет средств «Четвертой концессионной компании» и бюджета Подмосковья. Окончание работ планируется на апрель 2024 года.

Руководителям городских округов необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.