Платную магистраль между Дмитровкой и Ярославкой начнут строить в Подмосковье зимой 2020 года

С декабря 2020 года в подмосковных Мытищах начнется строительство скоростной дороги с четырьмя полосами движения. Магистраль сможет пропускать через себя до 40 тысяч машин в день и соединит Ярославское шоссе с Дмитровским.

Трассу планируют построить за три года. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что, несмотря на пандемию, областное правительство совместно с инвестором и финансирующей организацией нашли компромиссные решения для запуска проекта.

Новая скоростная дорога длиной 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, а также улучшит транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья Алексей Гержик.

Прямое соглашение о строительстве новой трассы Виноградово — Болтино — Тарасовка заключили Минтранс Подмосковья, НТК и Газпромбанк.

Хордовая дорога будет на удалении четырех-восьми километров от МКАД, выполняя роль дублера. Уже готово все для перехода на стадию создания магистрали.

«Подписанное соглашение можно расценивать как фактический старт строительства. Мы выполнили все предварительные этапы и провели большую работу по корректировке финансирования с учетом сегодняшних реалий», — отметил генеральный директор «Национальных транспортных концессий» Павел Овчинников.

Важность такого проекта подчеркнул и начальник департамента инфраструктурных проектов в Газпромбанке Павел Бруссер. Он назвал его «значимым для развития инфраструктуры Московской области».

«Проект предопределит качество жизни в регионе на долгие годы вперед. Уверен, что наш комплексный подход к сотрудничеству с Московской областью и группой „ВИС“ получит положительный эффект как для социально-экономического развития региона, так и непосредственно для новых будущих совместных инициатив», — отметил он.

Сегодня это один из первых крупных проектов в сфере дорожного строительства России, реализуемый по частной концессионной инициативе.