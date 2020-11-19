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    19 ноября 2020, 17:39

    Платную магистраль между Дмитровкой и Ярославкой начнут строить в Подмосковье зимой 2020 года

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    С декабря 2020 года в подмосковных Мытищах начнется строительство скоростной дороги с четырьмя полосами движения. Магистраль сможет пропускать через себя до 40 тысяч машин в день и соединит Ярославское шоссе с Дмитровским.
    Платную магистраль между Дмитровкой и Ярославкой начнут строить в Подмосковье зимой 2020 года

    Трассу планируют построить за три года. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что, несмотря на пандемию, областное правительство совместно с инвестором и финансирующей организацией нашли компромиссные решения для запуска проекта.

    Новая скоростная дорога длиной 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, а также улучшит транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья

    Алексей Гержик.

    Прямое соглашение о строительстве новой трассы Виноградово — Болтино — Тарасовка заключили Минтранс Подмосковья, НТК и Газпромбанк.

    Хордовая дорога будет на удалении четырех-восьми километров от МКАД, выполняя роль дублера. Уже готово все для перехода на стадию создания магистрали.

    «Подписанное соглашение можно расценивать как фактический старт строительства. Мы выполнили все предварительные этапы и провели большую работу по корректировке финансирования с учетом сегодняшних реалий», — отметил генеральный директор «Национальных транспортных концессий» Павел Овчинников.

    Важность такого проекта подчеркнул и начальник департамента инфраструктурных проектов в Газпромбанке Павел Бруссер. Он назвал его «значимым для развития инфраструктуры Московской области».

    «Проект предопределит качество жизни в регионе на долгие годы вперед. Уверен, что наш комплексный подход к сотрудничеству с Московской областью и группой „ВИС“ получит положительный эффект как для социально-экономического развития региона, так и непосредственно для новых будущих совместных инициатив», — отметил он.

    Сегодня это один из первых крупных проектов в сфере дорожного строительства России, реализуемый по частной концессионной инициативе.