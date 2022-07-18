Платья из крапивы и роспись матрешек. Фестиваль ремесел прошел в Ногинске

Первый фестиваль туризма и художественных ремесел «МастерОК» прошел в центральном парке Ногинска. Показать изделия ручной работы приехали производители из Подмосковья, Владимирской области и Адыгеи.

Платья из крапивы, рубашки из хлопка и льна, трендовые топы кашкорсе. Все, что на вешалках — ручная работа экодизайнера Анастасии Хлопушиной из Орехово-Зуево. Она уверяет: вещи из натуральных материалов долговечнее, да и носить их намного приятнее.

«Каждая вещь индивидуальна и создается с нуля. Я ее раскраиваю, я ее вырезаю, я сама ее сшиваю. Да, это трудоемкий процесс, но я его очень люблю и в каждую вещь вкладываю частичку себя», — говорит Анастасия. На очереди у нее новая коллекция — из конопли.

Источник фото: телеканал «360»

Гости из южных республик решили побаловать гостей фестиваля деликатесами со своих пасек. Медом из цветка аккурай, который не растет в средней полосе, угощали мастера из Адыгеи. А еще — медовухой, приготовленной по старинным русским рецептам без добавления спирта и дрожжей.

На фестивале не только показывали свои труды, но и учили ремеслу. Мастер-классы от росписи матрешек до мехенди проходили в разных частях парка. Тут же — аутентичные фотозоны и старинные настольные игры.

«Для наших жителей это интересный формат, я уверен, что они его полюбят. С каждым годом планируем видеть все больше участников и гостей на фестивале», — сказал заместитель главы администрации Богородского округа Артем Зайцев.

На празднике активно работали туристско-информационные центры и даже было подписано важное соглашение о сотрудничестве. Богородск, Егорьевск и Воскресенск отныне решили развивать туризм вместе. Специалисты, которые годами изучали исторические архивы, уверенно заявляют: здесь есть о чем рассказать, и на что посмотреть.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле, у нас очень много точек пересечения. Это и экологический, и литературный туризм. Мы очень надеемся создать новые экскурсионные маршруты», — прокомментировала момент заместитель директора усадьбы «Кривякино» в округе Воскресенск Марина Великорецкая.

Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между округами даст толчок развитию туризма в этой части региона и уже в ближайшее время Подмосковье сможет похвастаться новыми маршрутами — по непротоптанным тропам. Они привлекут в эти живописные уголки не только местных жителей, но и гостей из отдаленных регионов.