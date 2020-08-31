Платить за проезд в транспорте Подмосковья картой «Мир» будет дешевле до конца года

Оплачивать проезд в подмосковном транспорте картой «Мир» будет дешевле до конца года. Акция стартует 1 сентября и продлится до 31 декабря. При оплате проезда картой «Мир» вы получите скидку 10 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Скидка будет действовать при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях областных перевозчиков.

«При оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья картой „Мир“ пассажир получит скидку за проезд в размере 10 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту „Мир“ к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой», — пояснил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Он отметил, что более 32% пассажиров подмосковного транспорта оплачивают проезд картами и гаджетами.

«Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной. Оплата по банковским картам и гаджетам с системой NFC доступна на всех транспортных средствах Подмосковья: автобусы, троллейбусы, трамваи, речные маршруты», — добавил Иванов.

Акцию запустили вместе со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения» при поддержке правительства Подмосковья.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова рассказала, что в Подмосковье выпустили более 3,6 миллиона карт «Мир». Большинство из них бесконтактные.

«Мы видим большую заинтересованность жителей и гостей Подмосковья в нашем предложении, позволяющем со значительной выгодой ездить как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте данного региона. Специальное предложение для держателей бесконтактных карт „Мир“ мы запускаем в этом году уже второй раз. При этом осенью размер скидки составит уже не 7, а 10 рублей», — отметила Точилова.

Она уточнила, что акция не только поможет сэкономить средства, но и обезопасит пассажиров от заражения коронавирусом благодаря тому, что человек сократит число прямых контактов с различными поверхностями.

Сейчас свыше 90% пассажиров подмосковного транспорта оплачивают проезд безналичными способами. Об этом рассказал генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.

«Скидка в размере 10 рублей станет не только приятной новостью для активных пользователей бесконтактных карт „Мир“, но и станет отличным мотиватором использовать современные платежные инструменты для пассажиров с иными расчетными предпочтениями», — подчеркнул Казаков.

На все вопросы по поводу обслуживания карты «Мир» клиентам ответят в банках, выпускающих продукт. В случае, если ваша карта не является бесконтактной, вы также можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска.