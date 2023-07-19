Подмосковье 19 июля 2023, 10:49 Платформу станции Ипподром закроют в Подмосковье с 20 июля ОА"Центральная ППК"

Читать 360tv в

Платформу № 2 закроют на станции Ипподром в Подмосковье с 20 июля. Это необходимо для строительства пешеходного перехода к запуску МЦД-3.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, конечной станцией на поездах, который следуют до Ипподрома, станет Раменское. Узнать актуальное расписание движения поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».