Платформу №1 на станции Кабаново реконструировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Платформу №1 на станции Кабаново реконструировали в Подмосковье

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В Подмосковье завершилась реконструкция платформы № 1 станции Кабаново Горьковского направления. Ее обновлением занимались специалисты ЦППК. Сама платформа находится в Орехово-Зуеве, там провели масштабные работы.

На платформе обновили фундамент и плиты перекрытия платформ. Кроме того, там установили новую инфраструктуру. Пассажирам станет гораздо комфортнее ожидать прибытия поезда: там появились скамейки под навесами, которые могут защитить людей от ветра, солнца и осадков. На станции работают системы оповещения, установлены новые информационные табло, действует также специальная стойка для экстренной связи. Есть и специальный пандус, который необходим маломобильным людям.

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На этом направлении ходят скоростные поезда, поэтому на платформе для безопасности пассажиров установили специальные ограждения с сигнальными маркерами. Они смогут погасить воздушные волны от составов, которые проезжают остановочный пункт на высокой скорости.

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Поскольку на данном направлении ходят скоростные поезда, платформу снабдили специальными ограждениями с сигнальными маркерами, повышающими безопасность пассажиров. Они гасят воздушные волны от составов, проезжающих остановочный пункт на высокой скорости.

Однако на время проведения работ станция не закрывалась. Пока проводилась реконструкция, возводились временные деревянные платформы, на которых была обустроена вся необходимая инфраструктура. Не было и перерывов в движении поездов. Вторая платформа этой станции начала принимать пассажиров в конце апреля этого года.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить дефекты и пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.

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