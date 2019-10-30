Платформу Хлебниково готовят к запуску МЦД. Теперь проезд до столицы станет комфортнее

Платформа Хлебниково готовится стать частью Московских центральных диаметров (МЦД). Там уже установили информационное табло и всевозможную навигацию. Когда же станция заработает по-новому, и сколько будет стоить проезд, расскажет «360».

Сейчас на станции Хлебниково строители заканчивают работать с брусчаткой. На перронах уже смонтировали стойки информации. Платформа с вековой историей скоро станет частью МЦД. Запустят ее до нового года.

«На всех станциях первых двух Московских центральных диаметров будет порядка тысячи элементов инфраструктуры, такой как лавки, урны, погодные модули и прочее. Сейчас здесь, на станции Хлебниково, уже завершены работы на 85%», — рассказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД.

Источник фото: телеканал «360»

До конца года московский регион получит сразу две новые линии: от Одинцова до Лобни, а также от Нахабина до Подольска. И если сейчас поездка на автомобиле в Красногорск, Подольск или Лобню может растянуться на несколько часов из-за пробок, то с открытием МЦД дела пойдут быстрее.

«Совместная программа с РЖД и с мэром Москвы дает нам возможность развивать пригородные сообщения и делать его доступным и удобным. И, конечно, меняется качество подвижного состава, и перроны тоже меняются. Все это очень хорошо сказывается на качестве перевозок общественного транспорта», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

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Теперь о ценах. Если вы не собираетесь покидать пределы Москвы, то стоимость за поездку останется прежней. Для тех, кто едет дальше, да хоть в то же Хлебниково, активируется тариф «пригород» — 45 рублей. Впрочем, в ценовую политику можно и не вникать. За вас все рассчитают турникеты и валидаторы.

До запуска первых линий осталось совсем немного. С их появлением общественный транспорт станет доступнее для минимум четырех миллионов жителей Москвы и области.