Жителям Подмосковья подсказали, как разобраться в платежке за ЖКХ

В платежках за услуги ЖКХ иногда бывает не так просто разобраться. Чтобы жители Московской области не терялись и понимали, за что они платят, власти региона объяснили, что значит каждая графа.

Команда губернатора Московской области отметила, что к жилищным услугам относятся:

Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме; Услуги по управлению домом; Эксплуатация и ремонт лифтов и мусоропроводов; Уборка придомовых территорий; Наем помещений.

Эти услуги находятся в верхней части квитанции, строка на оплату называется «Содержание жилого фонда». При этом перечень работ, за которые жители обязаны платить, содержится в договоре на управление домом. Посмотреть этот документ можно в том числе на сайте управляющей компании. Жильцы могут изменить стоимость таких работ за счет общего собрания собственников квартир или при помощи администрации муниципалитета.

К коммунальным услугам относятся:

Холодное и горячее водоснабжение; Электроснабжение; Газоснабжение; Отопление; Водоотведение; Обращение с ТКО.

Все эти услуги оказывает управляющая компания ресурсоснабжающая организация или региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, если жители заключили договор. При этом тарифы на перечисленные услуги устанавливает региональный комитет по ценам и тарифам.

Общедомовые нужды (ОДН) — это коммунальные ресурсы, которые используют для обслуживания дома. Ведь водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество) нужны не только в квартирах. Они требуются, например, для уборки подъездов, их отопления и освещения. Все эти услуги относятся к жилищным: уровень платы за них зависит от того, насколько благоустроен жилой дом.

Иные услуги — это услуги, которые не относятся ни к жилищным, ни к коммунальным. Цену на них устанавливает поставщик услуг. Речь идет про кабельное ТВ, обслуживание домофона, услуги связи, добровольное страхование, ТО ВКГО, консьержа и так далее.

Задать вопросы, если остались непонятные моменты, можно в центре МосОблЕИРЦ или в социальных сетях министерства ЖКХ Московской области. Телефоны контактного центра МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 8:00 до 22:00. Звонить можно по номерам +7 (496-24) 5-15-99 и +7 495 374-51-61.