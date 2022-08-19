Платежи за электричество в доме в Щелкове перерасчитают по решению суда

Арбитражный суд Подмосковья признал законным требование провести перерасчет платежей за электричество для жителей дома № 5/7 по улице Коллективной в поселке Загорянский. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Как рассказали в ведомстве, в октябре инспекторы выявили, что управляющая компания рассчитывала плату по фактическим показаниям счетчиков. Как объяснила глава ГЖИ Ольга Федина, перераспределять потребление между собственниками можно только по решению общего собрания, которое не проводилось.

«Иначе применяются нормативные показатели, которые утверждает областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства. А весь сверхнормативный объем УК должна оплачивать за счет собственных средств», — добавила она.

Компания должна была провести перерасчет собственникам 16 квартир, но попыталась оспорить это решение в арбитражном суде. Он счел предписание законным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Такие меры уже помогли заметно снизить количество жалоб от жителей.