Миллион жителей Подмосковья будут меньше платить за услуги ЖКХ. Кто сэкономит?

С 1 августа почти миллион жителей Подмосковья станут платить за услуги ЖКХ меньше. Этого удалось добиться за счет административного объединения территорий, а также обновления инфраструктуры. Рассказываем, где и насколько снизится сумма платежей.

Почти миллион жителей Подмосковья начнут платить за услуги ЖКХ меньше, чем обычно. Это преимущественно жители деревень, сел и поселений. Где-то сумма снизится на 100 рублей, а где-то — более чем на две тысячи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что такого результата удалось достичь за счет модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, помогло и объединение территорий с разными ресурсными организациями в единые городские округа.

«С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ — очень чувствительная тема — почти для миллиона человек», — сказал губернатор в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Больше всех сэкономят жители деревни Селково Сергиево-Посадского городского округа. Для них платежи сократятся на 2082 рубля, в селе Шеметове — на 1467 рублей, а в деревне Березняки — на 891 рубль. Сэкономят и жители поселка Хотьково (307 рублей), села Васильевского и деревни Зубцово — по 135 рублей.

В сельском поселении Осташевском Волоколамского городского округа расходы жителей на услуги ЖКХ снизятся на 896 рублей. В селах Михневом, Леонтьевом и Малине городского округа Ступино их стоимость снизится на 761 рубль.

В сельском поселении Домнинском городского округа Кашира услуги ЖКХ станут дешевле на 760 рублей, а в деревнях Большое Руново и Топканово — на 543 рублей.

Жители сельских поселений Коломенского городского округа сэкономят по 505 рублей, а для проживающих в деревне Ложки Солнечногорского городского округа цена снизится на 477 рублей.

В районных поселениях Гуслевском, Темповом, Ермолинском и сельском поселении Квашенковском Талдомского городского округа экономия составит 371 рубль, а в поселке Северном — 277 рублей.

Жители городов и сел городского округа Серебряные Пруды сэкономят по 121 рублю, а проживающие в городских округах Богородский, Наро-Фоминский, Солнечногорский и Зарайский — от 40 до 100 рублей.