Плата за ЖКУ в Подмосковье не выросла в первом полугодии

В Подмосковье заботятся о благосостоянии местных жителей и контролируют, как соблюдаются ограничения по росту тарифов на квартплату. Мониторинг цен каждый месяц проводит Комитет по ценам и тарифам Московской области. Проверки проходят во всех муниципальных образованиях региона.

По данным мониторинга, который проводился с января по май текущего года, на территории Московской области не выявили ни одного нарушения в этой сфере. Все выплаты за коммунальные услуги начисляются согласно правилам. Это связано с тем, что тарифы было решено сохранить на уровне второго полугодия 2021 года.

Узнать, насколько фактически растет плата за коммунальные услуги в Подмосковье в разных муниципальных образованиях, можно в разделе сайта комитета «Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги». Пока ожидается, что во втором полугодии текущего года рост платы за жилье может составить примерно 4,3% в Московской области.